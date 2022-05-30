Назван трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на лето

По данным источника, на усиление состава команды будет выделено порядка 140 млн евро.

Нидерландский специалист, для которого предстоящая трансферная кампания станет первой у руля «Манчестер Юнайтед», рассчитывает увеличить бюджет посредством продажи ненужных игроков, в число которых, по данным Daily Express, входят нападающий Антони Марсьяль и защитники Аарон Уан-Биссака и Эрик Байи.

В сферу интересов «Манчестер Юнайтед» входят центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони, полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг и сразу несколько представителей амстердамского «Аякса».