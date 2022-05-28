«Ювентус» пока не может договориться с Погба

Туринский «Ювентус» пока не может прийти к соглашению с полузащитником Полем Погба, который летом станет свободным агентом по истечению срока контракта с «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Адриена Гренье, «ПСЖ» всё ещё может перехватить француза у туринского клуба. Погба является одной из целей руководства парижан на летнее трансферное окно.

Отметим, что Поль Погба ранее выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 годы. В составе туринского клуба француз несколько раз становился чемпионом Италии, а затем, вернувшись в «Манчестер Юнайтед» на некоторое время стал самым дорогим игроком в истории футбола.