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«Ювентус» пока не может договориться с Погба

28 Мая 2022 • 15:14 Комментировать (1)

Туринский «Ювентус» пока не может прийти к соглашению с полузащитником Полем Погба, который летом станет свободным агентом по истечению срока контракта с «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Адриена Гренье, «ПСЖ» всё ещё может перехватить француза у туринского клуба. Погба является одной из целей руководства парижан на летнее трансферное окно.

Отметим, что Поль Погба ранее выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 годы. В составе туринского клуба француз несколько раз становился чемпионом Италии, а затем, вернувшись в «Манчестер Юнайтед» на некоторое время стал самым дорогим игроком в истории футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба
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