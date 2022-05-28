Новый контракт Нкетиа будет действовать до 2027 года

Лондонский «Арсенал» близок к тому, чтобы продлить контракт со своим нападающим Эдди Нкетиа. Согласно информации от Фабрицио Романо, новое соглашение англичанина с «канонирами» будет рассчитано до 2027 года.

Отмечается, что Нкетиа передумал уходить в последний момент. Ранее форвард хотел покинуть «Эмирейтс» на правах свободного агента из-за недостаточного количества игровой практики. Тем не менее, главный тренер «Арсенала» Микель Артета убедил молодого футболиста остаться.

В финальном отрезке сезона Нкетиа стал основным нападающим «Арсенала» и забил за команду 5 мячей в английской Премьер-лиге.