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«Барселона» нацелилась на звезду «Челси»

28 Мая 2022 • 09:40 Комментировать (1)

Опорный полузащитник Нголо Канте, правами на которого владеет лондонский «Челси», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате.

Как стало известно журналистам Goal, заинтересованность в услугах французского футболиста проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» намерены подписать опорника в летнее трансферное окно. Конкурентом каталонцев в споре за игрока является «ПСЖ».

Срок действующего трудового соглашения Нголо с «пенсионерами» рассчитан до середины 2023 года. Трансферная стоимость 31-летнего футболиста составляет 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Нголо Канте
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