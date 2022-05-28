«Барселона» нацелилась на звезду «Челси»

Опорный полузащитник Нголо Канте, правами на которого владеет лондонский «Челси», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате.

Как стало известно журналистам Goal, заинтересованность в услугах французского футболиста проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» намерены подписать опорника в летнее трансферное окно. Конкурентом каталонцев в споре за игрока является «ПСЖ».

Срок действующего трудового соглашения Нголо с «пенсионерами» рассчитан до середины 2023 года. Трансферная стоимость 31-летнего футболиста составляет 50 миллионов евро.