«Ливерпуль» готов выложить 50 млн евро за молодого полузащитника «Барселоны»

Руководство «Ливерпуля» готово в ближайшее время активировать опцию выкупа молодого испанского полузащитника «Барселоны» Гави.

По информации Daily Mail, мерсисайдская команда очень хочет заполучить 17-летнего испанского футболиста уже в это летнее трансферное окно. «Красные» готовы заплатить за талантливого игрока около 50 миллионов евро. Напомним, что у Гави остался ещё один год по контракту с каталонцами, но договориться о новом соглашении сторонам пока не удалось.

В этом сезоне Гави провёл в испанском чемпионате 34 матча, в которых отметился двумя ассистами и пятью результативными передачами.