Фердинанд оценил игру Роналду за «МЮ»

Экс-игрок сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд поделился мнением об игре португальца Криштиану Роналду за манкунианцев.

«В плане личных достижений Роналду делает то же, что и всегда – он забивает много голов, вырывает победы для команды в одиночку. Думаю, он выполнил задачу, которую перед ним ставили. Но команда не смогла выйти в Лигу чемпионов. Это доказывает, что любому великому игроку нужна поддержка партнеров», - цитирует Рио портал Goal.com

По итогам минувшего сезона «красные дьяволы» финишировали на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.