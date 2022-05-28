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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд оценил игру Роналду за «МЮ»

28 Мая 2022 • 07:31 Комментировать (1)

Экс-игрок сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд поделился мнением об игре португальца Криштиану Роналду за манкунианцев.

«В плане личных достижений Роналду делает то же, что и всегда – он забивает много голов, вырывает победы для команды в одиночку. Думаю, он выполнил задачу, которую перед ним ставили. Но команда не смогла выйти в Лигу чемпионов. Это доказывает, что любому великому игроку нужна поддержка партнеров», - цитирует Рио портал Goal.com

По итогам минувшего сезона «красные дьяволы» финишировали на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд
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