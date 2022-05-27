Кавани: «Я хочу искренне поблагодарить болельщиков «МЮ»

Нападающий Эдинсон Кавани поблагодарил болельщиков «Манчестер Юнайтед» за поддержку, которую они оказывали ему в последних двух сезонах. Напомним, что уругваец покинет клуб на правах свободного агента.

«Я хочу искренне поблагодарить болельщиков «Манчестер Юнайтед» от глубины своего сердца. Они всегда поддерживали меня и показывали большую привязанность. Это очень важно для футболиста», – цитирует уругвайского форварда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Кавани в последнее время часто связывают с возвращением в Серию А, где футболист ранее выступал за «Наполи» и «Палермо».