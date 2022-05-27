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Кавани: «Я хочу искренне поблагодарить болельщиков «МЮ»

27 Мая 2022 • 19:38 Комментировать

Нападающий Эдинсон Кавани поблагодарил болельщиков «Манчестер Юнайтед» за поддержку, которую они оказывали ему в последних двух сезонах. Напомним, что уругваец покинет клуб на правах свободного агента.

«Я хочу искренне поблагодарить болельщиков «Манчестер Юнайтед» от глубины своего сердца. Они всегда поддерживали меня и показывали большую привязанность. Это очень важно для футболиста», – цитирует уругвайского форварда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Кавани в последнее время часто связывают с возвращением в Серию А, где футболист ранее выступал за «Наполи» и «Палермо».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани
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