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«Челси» проявляет интерес к Неймару

27 Мая 2022 • 18:40 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Челси», сообщает ESPN.

По данным источника, лондонский клуб наблюдает за бразильцем с начала весны. Ранее французские СМИ писали о том, что «ПСЖ» выставил 30-летнего Неймара на трансферный рынок. По данным портала Transfermarkt стоимость футболиста составляет 90 миллионов евро.

Сам игрок неоднократно признавался, что намерен отработать действующий контракт, который истекает летом 2025 года.

В сезоне-2021/22 Неймар принял участие в 28 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 8 результативных передач. В составе парижан бразилец стал четырёхкратным чемпионом Франции.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Неймар Лига 1 Апл
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