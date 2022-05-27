«Челси» проявляет интерес к Неймару

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Челси», сообщает ESPN.

По данным источника, лондонский клуб наблюдает за бразильцем с начала весны. Ранее французские СМИ писали о том, что «ПСЖ» выставил 30-летнего Неймара на трансферный рынок. По данным портала Transfermarkt стоимость футболиста составляет 90 миллионов евро.

Сам игрок неоднократно признавался, что намерен отработать действующий контракт, который истекает летом 2025 года.

В сезоне-2021/22 Неймар принял участие в 28 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 8 результативных передач. В составе парижан бразилец стал четырёхкратным чемпионом Франции.