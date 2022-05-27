Кейн надеется в Катаре стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии

Нападающий Гарри Кейн надеется стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

На данный момент форвард «шпор» отстает на четыре мяча от Уэйна Руни, который забил 53 гола, и делит второе место с сэром Бобби Чарльтоном.

Сам Кейн заявил, что надеется превзойти достижение Руни уже этой зимой на катарском чемпионате мира. Тем не менее, сборная еще до этого проведет шесть матчей Лиги наций.

Кейн начал карьеру в сборной Англии в 2015 году. Он стал бронзовым призером Лиги наций в 2019 году и выиграл серебро Евро-2020.