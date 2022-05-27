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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл: «Появление Роналду плохо повлияло на Фернандеша»

27 Мая 2022 • 09:51 Комментировать

Футбольный эксперт Гари Невилл заявил, что присутствие форварда Криштиану Роналду оказывает плохое влияние на игроков «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что Бруну смотрит на него как на крестного отца, поэтому он играет в этом сезоне немного хуже. Это повлияло и на Магуайра, как на капитана», - сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Эксперт отметил, что авторитет Роналду давит на игроков и, в частности, подтолкнул форварда Эдинсона Кавани покинуть клуб.

«Кавани умоляли остаться и возглавить атаку летом прошлого года, но когда они подписали Роналду, для Кавани это был выстрел в упор», - добавил Невилл.

В этом сезоне Фернандеш провел в АПЛ 36 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. В прошлом сезоне показатели португальца были более высокими: 18 голов и 12 голевых пасов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гари Невилл Эдинсон Кавани Бруну Фернандеш
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