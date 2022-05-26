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Новичок «Манчестер Сити» забил 6 голов в матче за «Ривер Плейт»

26 Мая 2022 • 21:34 Комментировать
Ривер Плейт
8:1
Альянса Лима
окончен

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес отметился шестью голами в поединке за аргентинский «Ривер Плейт».

22-летний форвард был куплен «Сити» у «Ривера» этой зимой за 17 млн евро, однако сразу же отправился в обратном направлении на правах аренды до июля. В составе своего родного клуба Альварес показывает впечатляющую результативность, а в последнем матче Кубка Либертадорес против перуанского «Альянса Лима» и вовсе поразил ворота соперников шесть раз, отличившись на 15-й, 18-й, 41-й, 54-й, 57-й и 83-й минутах и принеся своей команде победу со счётом 8:1.

В общей сложности на счету Хулиана Альвареса 14 забитых мячей и 4 результативные передачи в 17 поединках за «Ривер Плейт» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Ривер Плейт Хулиан Альварес
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