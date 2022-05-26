«Ньюкасл» предложит «МЮ» Дарлоу, чтобы упростить сделку по Хендерсону

«Ньюкасл» продолжает работать над трансфером голкипера Дина Хендерсона. По информации от The Sun, «сороки» готовы предложить «Манчестер Юнайтед» своего вратаря Карла Дарлоу для того, чтобы англичанин заменил Хендерсона в роли сменщика Давида де Хеа.

Ранее сообщалось, что на эту роль «Манчестер Юнайтед» рассматривает Георгия Мамардашвили из «Валенсии», но запрашиваемая «летучими мышами» сумма в 11 миллионов евро может отпугнуть манкунианцев.

Напомним, что Хендерсон ранее считался одним из самых перспективных голкиперов Англии, выступая на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед». Англичанин уже два года подряд сидит на скамейку запасных «МЮ».