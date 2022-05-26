Агбонлахор: «У Мане будут другие варианты, если «Ливерпуль» не пойдёт ему на встречу»

Экс-нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор выразил мнение, что многие другие клубы согласились бы пойти навстречу форварду «Ливерпуля» Садио Мане, который не может согласовать с мерсисайдской командой новый контракт.

«Я не думаю, что Мане подпишет новый контракт, ведь «Ливерпуль» хочет платить ему меньше, чем он заслуживает. При этом я уверен, что он наверняка знает – у него будет хватать вариантов среди клубов, которые будут готовы удовлетворить его финансовые запросы», – цитирует Агбонлахора Football Isider.

Напомним, что нынешний контракт Мане с «Ливерпулем» истекает в конце следующего сезона.