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Марсьяль выставлен на трансфер

26 Мая 2022 • 13:33 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не входит в планы нового тренера Эрика тен Хага. По информации от Manchester Evening News, нидерландский специалист уже дал указания руководству выставить форварда на трансфер.

Вторую половину сезона Марсьяль провёл на правах аренды за испанскую «Севилью», где так и не сумел забить свой дебютный гол с января. Единственное, чем француз отметился на «Рамон Санчес Писхуан» – одна голевая передача в 9 матчах Ла Лиги.

Напомним, что у Марсьяль ранее произошёл небольшой конфликт с временным тренером «Манчестер Юнайтед» Ральфом Рангником. Немец обвинял форварда в нежелании выступать за команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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