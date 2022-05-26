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«Манчестер Юнайтед» готов потратить 70 миллионов на звезду Бундеслиги

26 Мая 2022 • 10:17 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» хотел бы усилить атакующую линию команды лидером «РБ Лейпцига» Кристофером Нкунку. По сообщениям журналиста Экрема Конура, руководство манкунианцев готово выделить на трансфер игрока 70 миллионов евро.

Нкунку был признан лучшим футболистом сезон в чемпионате Германии. В минувшем розыгрыше Бундеслиги Кристофер провел 34 поединка, в которых отметился 20 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

Контракт Нкунку с «быками» рассчитан до середины 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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