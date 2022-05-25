Ааронс может оказаться в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении правого защитника «Норвича» Макса Ааронса. По информации Football League World, сделка по англичанину выглядит более чем реальной, ведь из-за вылета «канареек» в Чемпионшип, футболист должен быть доступен на рынке по скидке.

Не исключается вариант, при котором Ааронса обменяют на молодого футболиста «Манчестер Юнайтед» Итана Лэрда. В этом сезоне 22-летний Ааронс отметился двумя результативными передачами в английской Премьер-лиги.

В услугах Ааронса ранее была заинтересована мюнхенская «Бавария». Немецкий клуб всерьёз рассматривал кандидатуру англичанина, но в конце концов отказался платить «Норвичу» требуемую сумму.