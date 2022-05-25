Окслейд-Чемберлен интересен «Вест Хэму» и «Астон Вилле»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен летом может сменить клубную прописку. В услугах футболиста, который получает недостаточно игровой практики на «Энфилде», заинтересованы два клуба из английской Премьер-лиги – лондонский «Вест Хэм» и бирмингемская «Астон Вилла», которую тренирует Стивен Джеррард.

По информации Daily Mirror, «Вест Хэм» и «Астон Вилла» считают, что англичанин сможет усилить их среднюю линию. О цене, которую «Ливерпуль» будет требовать за своего футболиста пока не сообщается.

Зимой у Окслейд-Чемберлена был вариант с переходом в «Ньюкасл», но англичанин решил отказаться от предложения «сорок», чтобы дождаться предложения от более серьёзного клуба.