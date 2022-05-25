Асенсио: «Игроки «Ливерпуля» быстры, но у нас есть сердце и страсть»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио поделился своим мнением по поводу предстоящего финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«У них впереди очень быстрые игроки. Мы думаем обо всем этом, но у нас есть сердце, страсть, чтобы добиться еще одной победы в Лиге чемпионов. Неслучайно мы дошли до стольких финалов и завоевали так много титулов», - сказал Асенсио.

Он также отметил, что этот розыгрыш Лиги чемпионов был для «Реала» особенным.

«Это были невероятные камбэки, и когда эти матчи закончились, мы понятия не имели, что произошло. Сейчас отношения с фанатами такие, которых не было уже давно», - сказал игрок «Реала».

Финальный матч между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдет 28 мая, в субботу, в Париже.