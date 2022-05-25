Роналдиньо – о Салахе: «Главное, чтобы был счастлив, не важно в каком клубе»

Бывшая звезда «Барселоны» Роналдиньо поделился своими мыслями о будущем нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Совет Салаху относительно его будущего? Самое главное, чтобы он был счастлив, футбол — это источник счастья, и он должен быть независим от того, за какой клуб он будет играть в будущем», - сказал Роналдиньо.

Он добавил, что игра Салаха производит на него огромное впечатление.

«Я хотел бы играть вместе с Мохамедом», — продолжил Роналдиньо. «Он один из лучших игроков в мире, за которым мне всегда нравится наблюдать».

В этом сезоне Салах провел в АПЛ 35 матчей, забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.