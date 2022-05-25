Рафинья потребовал отпустить его в «Барселону»

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас потребовал у «Лидса» отпустить его в «Барселону».

Ранее «Лидс» отверг предложение каталонского клуба о трансфере на сумму 55 миллионов евро.

Интерес со стороны «Барселоны» к бразильскому футболисту усилился после того, как возникли очередные проблемы в продлении контракта Усмана Дембеле.

«Лидс» готов расстаться с полузащитником, но намерен добиться более выгодного предложения.

В этом сезоне Рафинья провел в АПЛ 35 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.