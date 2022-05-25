«Челси» готов выслушать предложения по Жоржиньо

«Челси» готов выслушать предложения по полузащитнику Жоржиньо. Контракт футболиста заканчивается в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Ювентус». Также за ситуацией с итальянским полузащитником следят «ПСЖ» и «Барселона».

Главный тренер «синих» Томас Тухель недавно заявил, что рассчитывает на Жоржиньо в следующем сезоне, однако последний год контракта может подтолкнуть руководство клуба к расставанию с игроком.

В этом сезоне Жоржиньо провел в АПЛ 29 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.