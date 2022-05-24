Форвард «Эвертона» признался, что имел проблемы с психическим расстройством

Форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин признался, что имел проблемы с психическим расстройством по ходу сезона, от которых смог избавиться, благодаря разговорам «по душам».

«Одна вещь, которую я усвоил в этом сезоне, заключается в том, что каждый в любой сфере жизни сражается в битвах, о которых мало кто имеет представление, и нет ничего постыдного в том, чтобы найти кого-то, с кем можно поговорить, и быть открытым и честным с самим собой в своих чувствах», - написал форвард в своих соцсетях.

Он посоветовал всем, кто испытывает подобные проблемы, найти человека, с которым можно поговорить и обсудить их.

«Это заставит вас осознать, что все не так плохо, как кажется, и вы обнаружите, что парадокс истинной силы заключается в том, чтобы противостоять своим слабостям», - написал Калверт-Льюин.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 17 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.