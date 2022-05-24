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«Бавария» интересуется Рэшфордом, но он хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

24 Мая 2022 • 21:07 Комментировать

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не хочет покидать команду в летнее трансферное окно, пишет The Telegraph.

Британское издание сообщает, что молодой англичанин, поставил под сомнение дальнейшее выступление в команде после поражения от «Манчестер Сити» со счётом 1:4. Позже Рэшфорд решил, что останется в «МЮ». По данным источника, 24-летним форвардом интересуется «Бавария».

Ранее в британской прессе писали, что новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг просит руководство приобрести центрального нападающего.

В прошедшем сезоне Рэшфорд принял участие за «Манчестер Юнайтед» 32 матча во всех турнирах, смог отличиться пять раз и отдал три результативные передачи. Действующий контракт футболист рассчитан до конца сезона-2022/23.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Бундеслига Апл Маркус Рэшфорд
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