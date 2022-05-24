«Лидс» отверг предложение «Барселоны» по Рафинье

«Лидс» отверг предложение «Барселоны» по полузащитнику Рафинье Диасу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила около 55 миллионов евро за трансфер бразильского полузащитника. Однако, английский клуб отказал испанцам, рассчитывая получить более солидное вознаграждение в районе 75 миллионов, сообщает Football Transfers.

Каталонцы активно ищут правого полузащитника, способного заменить Усмана Дембеле.

В этом сезоне Рафинья провел в АПЛ 35 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.