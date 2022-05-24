Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» отверг предложение «Барселоны» по Рафинье

24 Мая 2022 • 18:32 Комментировать

«Лидс» отверг предложение «Барселоны» по полузащитнику Рафинье Диасу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила около 55 миллионов евро за трансфер бразильского полузащитника. Однако, английский клуб отказал испанцам, рассчитывая получить более солидное вознаграждение в районе 75 миллионов, сообщает Football Transfers.

Каталонцы активно ищут правого полузащитника, способного заменить Усмана Дембеле.

В этом сезоне Рафинья провел в АПЛ 35 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Барселона Рафинья Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
19:21 · Англия. Премьер-лига
В эфире BBC появилась надпись: «МЮ» – мусор» 1
19:09 · Англия. Премьер-лига
Рабио может перейти в «Челси»
18:56 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд хочет остаться в «МЮ»
18:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется защитником «Хетафе»
18:32 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» отверг предложение «Барселоны» по Рафинье
18:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» лидирует в гонке за Демирала 1
18:02 · Англия. Премьер-лига
Холанн приземлился в аэропорту Манчестера
17:57 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Тоттенхэма» инвестирует дополнительные 170 миллионов евро в бюджет
16:41 · Англия. Премьер-лига
Бастони может оказаться в «Челси»
16:36 · Англия. Премьер-лига
Боуэн впервые в карьере вызван в сборную Англии
15:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить Сеюнджу у «Лестера»
15:47 · Англия. Премьер-лига
Президент «Фиорентины» о сорвавшемся трансфере Торрейры: «Мы можем возобновить переговоры»
15:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» скоро свяжется с «Лидсом» для трансфера Филлипса
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продаст Зиеша, если получит подходящее предложение
14:50 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет видеть в «Челси» двоих игроков «РБ Лейпцига» 1
Все новости
Рекомендуем