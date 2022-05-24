Президент «Фиорентины» о сорвавшемся трансфере Торрейры: «Мы можем возобновить переговоры»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо заявил, что его клуб не намерен оставлять попыток выкупить полузащитника Лукаса Торрейру у лондонского «Арсенала». Напомним, что на днях сделка по уругвайцу сорвалась.

«Агент Торрейры не сможет меня переиграть. Я думаю, что мы можем возобновить переговоры в ближайшие дни, но я не могу сказать, буду ли я оптимистичен», – цитирует Коммиссо журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что у «Фиорентины» была опция выкупа Торрейры у лондонского «Арсенала», которая составляла 11 миллионов евро. «Фиалки» хотят выкупить футболиста, но намерены получить скидку от «Арсенала».