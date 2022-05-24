Тухель хочет видеть в «Челси» двоих игроков «РБ Лейпцига»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель летом хотел бы пополнить ряды своей команды двумя футболистами из «РБ Лейпцига», которые в нынешнем сезоне стали одними из главных открытий немецкой Бундеслиги.

Речь идёт о защитнике Йошко Гвардиоле и полузащитнике Кристофере Нкунку, который был признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге, имея в своём активе 20 голов и 13 голевых передач. Отмечается, что сейчас Нкунку близок к продлению контракта со своим клубом.

Что касается Гвардиола, хорват может стать одной из замен ушедшим на правах свободных агентов Антонио Рюдигеру и Андреасу Кристенсену. Сумма трансфера игрока оценивается в районе 30 миллионов евро.