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«Барселона» заплатит 45 миллионов евро за вингера «Лидса»

24 Мая 2022 • 00:19 Комментировать

Руководство «Барселоны» определилось с суммой, которую они готовы отдать за полузащитника «Лидса» Рафинью Диаса.

Как передает Sport Es, наставник каталонцев Хави Эрнандес очень хочет видеть Рафинью в составе своей команды. Клуб готов выделить на трансфер данного футболиста порядка 45 миллионов евро.

Рафинья Диас в минувшем сезоне сыграл в 36 матчах, забил 11 мячей и сделал три голевые передачи во всех турнирах. Контракт 25-летнего игрока с «Лидсом» рассчитан до окончания сезона 2023/24, стоимость бразильского футболиста по данным портала transfermarkt составляет 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Барселона Ла Лига Апл Рафинья Диас
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