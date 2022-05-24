«Барселона» заплатит 45 миллионов евро за вингера «Лидса»

Руководство «Барселоны» определилось с суммой, которую они готовы отдать за полузащитника «Лидса» Рафинью Диаса.

Как передает Sport Es, наставник каталонцев Хави Эрнандес очень хочет видеть Рафинью в составе своей команды. Клуб готов выделить на трансфер данного футболиста порядка 45 миллионов евро.

Рафинья Диас в минувшем сезоне сыграл в 36 матчах, забил 11 мячей и сделал три голевые передачи во всех турнирах. Контракт 25-летнего игрока с «Лидсом» рассчитан до окончания сезона 2023/24, стоимость бразильского футболиста по данным портала transfermarkt составляет 45 миллионов евро.