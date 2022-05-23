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Продажа «Челси» должна завершиться на этой неделе

23 Мая 2022 • 19:38 Комментировать

Процесс продажи лондонского «Челси» консорциуму Тодду Бёли должен завершиться на этой неделе. По информации Якоба Штайнберга, правительство Великобритании готово одобрить сделку.

Ранее стороны не могли уладить вопрос о том, на какой счёт Роман Абрамович получит средства за продажу клуба. Правительство хотело, чтобы деньги поступили на счёт третьего лица, чтобы убедиться в том, что они пойдут на благотворительность. Теперь этот вопрос улажен.

Сам Тодд Бёли вчреа присутствовал на последнем матче «Челси» в сезоне 2021/22 против «Уотфорда», который проходил на «Стэмфорд Бридж». «Синие» победили в том матче со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси
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