Продажа «Челси» должна завершиться на этой неделе

Процесс продажи лондонского «Челси» консорциуму Тодду Бёли должен завершиться на этой неделе. По информации Якоба Штайнберга, правительство Великобритании готово одобрить сделку.

Ранее стороны не могли уладить вопрос о том, на какой счёт Роман Абрамович получит средства за продажу клуба. Правительство хотело, чтобы деньги поступили на счёт третьего лица, чтобы убедиться в том, что они пойдут на благотворительность. Теперь этот вопрос улажен.

Сам Тодд Бёли вчреа присутствовал на последнем матче «Челси» в сезоне 2021/22 против «Уотфорда», который проходил на «Стэмфорд Бридж». «Синие» победили в том матче со счётом 2:1.