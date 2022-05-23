Жота: Мы претендовали на победу во всех турнирах до последнего матча

Португальский форвард «Ливерпуля» Диогу Жота высказался по поводу проигранного чемпионского титула в АПЛ.

Жота заявил, что гордится своей командой, которая во всех турнирах претендовала на победу до последнего матча. Португалец отметил, что в этом сезоне «Ливерпуль» провёл три важнейших поединка, но мерсисайдскому клубу удалось выиграть только два из них. Форвард добавил, что впереди у «красных» будет ещё один решающий матч, так что нужно немного отдохнуть и снова попытаться выиграть.

Напомним, что «Ливерпуль» по итогам английского чемпионата занял вторую строчку. До этого «красные» выиграли Кубок Англии и Кубок лиги.