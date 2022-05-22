Рангник считает, что участие в Лиге Европы важно для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал журналистам о важности участия клуба в Лиге Европы.

«То, что мы не участвуем в Лиге чемпионов это достаточно плохо. Но я думаю, для игроков важно знать, что у них будут игры по четвергам, в Лиге Европы. Это важно и для болельщиков», - сказал Рангник.

«Манчестер Юнайтед» не смог квалифицироваться в главный европейский турнир Европы.

Напомним, что в следующем году клуб возглавит голландский специалист Эрик тен Хаг, который намерен серьезно обновить состав в летнее межсезонье.