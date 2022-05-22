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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ни одна из команд АПЛ не знает свою итоговую позицию перед последним туром – впервые в истории

22 Мая 2022 • 16:38 Комментировать

Английская премьер-лига подарила уникальные расклады за тур до завершения сезона.

В 38-м туре, матчи которого пройдут сегодня, турнирная таблица может претерпеть изменения на всех позициях с первой по двадцатую – такого не было никогда с момента образования Премьер-лиги в её нынешнем виде, информирует Opta.

Основное внимание приковано к чемпионской гонке: шансы «Манчестер Сити» на титул оцениваются более чем в 80%, но любая осечка «горожан» может сделать «Ливерпуль» чемпионом.

Интрига отсутствует лишь в борьбе за третью строчку: «Челси» опережает «Тоттенхэм» на три очка при гигантском преимуществе по разнице забитых и пропущенных голов – у «шпор» остаются лишь математические шансы обойти команду Тухеля.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Сити Апл
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22.05  18:00 Челси ... Уотфорд 1.21 7.00 14.00
22.05  18:00 Ливерпуль ... Вулверхэмптон 1.19 7.40 15.00
22.05  18:00 Арсенал ... Эвертон 1.56 4.50 5.80
22.05  18:00 Бёрнли ... Ньюкасл 2.44 3.35 3.00
22.05  18:00 Лестер ... Саутгемптон 2.01 3.70 3.65
22.05  18:00 Норвич ... Тоттенхэм 11.00 6.40 1.26
22.05  18:00 Брайтон ... Вест Хэм 2.50 3.45 2.85
22.05  18:00 Кристал Пэлас ... Манчестер Юнайтед 3.00 3.50 2.36
22.05  18:00 Манчестер Сити ... Астон Вилла 1.21 7.20 14.00
22.05  18:00 Брентфорд ... Лидс 2.38 3.50 2.95
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Сегодня, 22 Мая
16:38 · Англия. Премьер-лига
Ни одна из команд АПЛ не знает свою итоговую позицию перед последним туром – впервые в истории
16:25 · Англия. Премьер-лига
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14:55 · Англия. Премьер-лига
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14:21 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» поборется с «Ньюкаслом» за 19-летнего таланта из Франции
12:51 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Работу Гвардиолы нельзя оценивать по Лиге чемпионов»
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» вступил в переговоры с представителями Денниса
12:25 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может усилиться вратарём «Саутгемптона»
10:39 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет подписать лучшего игрока Лиги Европы
10:17 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Отрыв «Ливерпуля» и «Сити» — это временно»
09:30 · Англия. Премьер-лига
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