Ни одна из команд АПЛ не знает свою итоговую позицию перед последним туром – впервые в истории

Английская премьер-лига подарила уникальные расклады за тур до завершения сезона.

В 38-м туре, матчи которого пройдут сегодня, турнирная таблица может претерпеть изменения на всех позициях с первой по двадцатую – такого не было никогда с момента образования Премьер-лиги в её нынешнем виде, информирует Opta.

Основное внимание приковано к чемпионской гонке: шансы «Манчестер Сити» на титул оцениваются более чем в 80%, но любая осечка «горожан» может сделать «Ливерпуль» чемпионом.

Интрига отсутствует лишь в борьбе за третью строчку: «Челси» опережает «Тоттенхэм» на три очка при гигантском преимуществе по разнице забитых и пропущенных голов – у «шпор» остаются лишь математические шансы обойти команду Тухеля.