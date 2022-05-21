Моутинью может остаться в «Вулверхэмптоне»

Опытный португальский полузащитник Жоау Моутинью может задержаться в «Вулверхэмптоне». Об этом во время разговора с представителями СМИ поведал наставник «волков» Бруну Лаже.

«Жоау ведет переговоры с руководством о новом контракте. Лично мне хотелось бы, чтобы он остался с нами. Нужно дождаться решения сторон», - передает слова специалиста журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 35-летний полузащитник отметился двумя голами и одной результативной передачей в 38 играх. Его контракт с «Вулверхэмптоном» рассчитан до конца июня.