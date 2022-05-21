«Брайтон» продлит контракт с экс-форвардом «Манчестер Юнайтед»

Руководители «Брайтона» приняли решение подписать новое соглашение с английском форвардом Данни Уэлбеком.

По информации инсайдера Экрема Конура, «чайки» готовы подписать с 31-летним английским футболистом новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон. Стоит отметить, что нынешний контракт Уэлбека с «Брайтоном» рассчитан до конца этого сезона.

В этом сезоне Данни Уэлбек провёл в английском чемпионате 23 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и одним ассистом. До этого форварда выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».