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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» продлит контракт с экс-форвардом «Манчестер Юнайтед»

21 Мая 2022 • 09:08 Комментировать

Руководители «Брайтона» приняли решение подписать новое соглашение с английском форвардом Данни Уэлбеком.

По информации инсайдера Экрема Конура, «чайки» готовы подписать с 31-летним английским футболистом новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон. Стоит отметить, что нынешний контракт Уэлбека с «Брайтоном» рассчитан до конца этого сезона.

В этом сезоне Данни Уэлбек провёл в английском чемпионате 23 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и одним ассистом. До этого форварда выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Данни Уэлбек Брайтон
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