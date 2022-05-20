«Арсенал» завершил первый трансфер сезона

19-летний нападающий бразильского «Сан-Паулу» Маркиньос готов пройти медобследование и присоединиться к «канонирам».

«Арсенал» вел переговоры с «Сан-Паулу» в течение последних двух недель по поводу юного вингера и в конце прошлой недели была достигнута принципиальная договоренность.

Ожидаемая сумма трансфера составит 3,5 миллиона евро.

Сообщается, что Маркиньос одинаково хорошо играет на обоих флангах нападения, но предпочитает позицию правого нападающего.

Футболист начал выступать за первую команду «Сан-Паулу» в 18-летнем возрасте, дебютировав против «Фламенго» в июле 2021 года.