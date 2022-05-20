«Бетис» интересуется Ло Чельсо

Полузащитник «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо, нынешний сезон проводящий на правах аренды в «Вильярреале», попал в сферу интересов «Бетиса».

В этом сезоне Ло Чельсо помог «Вильярреалу» пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. Тем не менее, главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не видит футболиста в составе лондонского клуба на будущий сезон.

Таким образом, Ло Чельсо имеет возможность остаться в «Вильярреале», но клуб, как отмечается, вряд ли располагает необходимыми финансовыми возможностями для выкупа игрока.

С другой стороны, к Ло Чельсо испытывает интерес «Бетис», за который футболист уже выступал в сезоне 2018-19.

В нынешнем сезоне полузащитник провел в Ла Лиге 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.