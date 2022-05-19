Рюдигер попрощался с медицинским персоналом «Челси»

Центральный защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер уже подготавливается к смене клубной прописки. Сегодня футболист попрощался с медицинским персоналом в больнице Лондона, где обслуживаются все игроки «аристократов». О данной информации сообщил инсайдер Низзаро Кинсало.

Немецкий защитник принял решение об уходе из «Челси» в начале месяца. 10 мая футболист официально объявил о подписании контракта с мадридским «Реалом».

Соглашение со «сливочными» рассчитано до лета 2026 года. Если верить испанским СМИ, заработная плата Рюдигера составит 10 млн евро в год после уплаты налогов. Дополнительно испанский гранд заплатил подписной бонус, размер которого не уточняется.

Детальное медицинское обследование для «Реала» защитник прошел в Лондоне.