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Рюдигер попрощался с медицинским персоналом «Челси»

19 Мая 2022 • 22:50 Комментировать

Центральный защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер уже подготавливается к смене клубной прописки. Сегодня футболист попрощался с медицинским персоналом в больнице Лондона, где обслуживаются все игроки «аристократов». О данной информации сообщил инсайдер Низзаро Кинсало.

Немецкий защитник принял решение об уходе из «Челси» в начале месяца. 10 мая футболист официально объявил о подписании контракта с мадридским «Реалом».

Соглашение со «сливочными» рассчитано до лета 2026 года. Если верить испанским СМИ, заработная плата Рюдигера составит 10 млн евро в год после уплаты налогов. Дополнительно испанский гранд заплатил подписной бонус, размер которого не уточняется.

Детальное медицинское обследование для «Реала» защитник прошел в Лондоне.


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Реал Мадрид Челси Антонио Рюдигер
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