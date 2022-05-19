Погба уходит из «МЮ» и выбирает между двумя суперклубами

Полузащитник сборной Франции Поль Погба уходит из «Манчестер Юнайтед». Летом звездный футболист перейдет в другой европейский гранд. Об этом в социальных сетях рассказал журналист Фабрицио Романо.

Поль уже ответил отказом «Манчестер Сити». При этом на него наряду с «ПСЖ» претендует «Ювентус». Туринцы не могут перебить парижан в финансовом плане, однако готовы гарантировать французу статус ключевого футболиста команды.

В свою очередь Поль пока не торопится с окончательным решением. Его агент продолжает вести переговоры с парижанами и туринцами.

Контракт Погба с «красными дьяволами» истекает в конце июня.