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Погба уходит из «МЮ» и выбирает между двумя суперклубами

19 Мая 2022 • 08:26 Комментировать

Полузащитник сборной Франции Поль Погба уходит из «Манчестер Юнайтед». Летом звездный футболист перейдет в другой европейский гранд. Об этом в социальных сетях рассказал журналист Фабрицио Романо.

Поль уже ответил отказом «Манчестер Сити». При этом на него наряду с «ПСЖ» претендует «Ювентус». Туринцы не могут перебить парижан в финансовом плане, однако готовы гарантировать французу статус ключевого футболиста команды.

В свою очередь Поль пока не торопится с окончательным решением. Его агент продолжает вести переговоры с парижанами и туринцами.

Контракт Погба с «красными дьяволами» истекает в конце июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Поль Погба
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