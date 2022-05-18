Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может продолжить карьеру в «Арсенале». Игрок, по всей вероятности, покинет каталонский клуб по окончании сезона.

Лондонский клуб давно следит за футболистом, а главный тренер Микель Артета рассматривает возможность его перехода в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

Юмтити перешел в «Барселону» из «Лиона» и отлично начал свою карьеру на «Камп Ноу», но многочисленные травмы поставили крест на его карьере в каталонском клубе.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге только 1 матч.