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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хендерсон: Мне повезло, что я играю за «Ливерпуль»

18 Мая 2022 • 08:09 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился с журналистами своим мнением по поводу игры за мерсисайдскую команду.

Хендерсон сказал, что ему очень повезло играть за «Ливерпуль». Капитан «красных» отметил, что за последние несколько лет команда добилась большого успеха, но останавливаться на этом никто не собирается. Полузащитник добавил, что мерсисайдцы собираются дальше двигаться вперёд и выигрывать трофеи.

Напомним, что Джордан Хендерсон в этом сезоне провёл в английском чемпионате 34 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джордан Хендерсон
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