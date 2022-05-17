Гюндоган был замечен в столице Испании

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган был замечен в Мадриде. В сети появилась информация, что с игроком связывались представители «Реала».

Контракт футболиста с «Сити» заканчивается в 2023 году. Гюндоган хочет быть игроком основного состава. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола хотел бы оставить полузащитника в составе клуба, но не может гарантировать ему место в основе. В «Сити» уже заявили, что не будут удерживать футболиста, если он захочет уйти.

В этом сезоне Гюндоган провел в АПЛ 26 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.