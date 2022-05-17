Новые владельцы «Челси» могут не отпустить Аспиликуэту в «Барселону»

Новые владельцы «Челси» могут не отпустить защитника Сесара Аспиликуэту в «Барселону» бесплатно. Возможно, «синие» затребуют за футболиста 11 миллионов евро.

Контракт защитника с «Челси» истекал в этом году и Аспиликуэта мог перейти в любой клуб на правах свободного агента.Однако, недавно футболист решил продлить соглашение на один год.

У Аспиликуэты была договоренность с прежним владельцем клуба о возможности бесплатного трансфера в летнее межсезонье. Но новые хозяева «Челси» могут потребовать от каталонского клуба компенсации, сообщает Mundo Deportivo.

В этом сезоне Аспиликуэта провел в АПЛ 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.