«Вест Хэм» интересуется Депаем

«Вест Хэм» собирается побороться с «Арсеналом» за подписание нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая. Каталонский клуб, по всей видимости, решит расстаться с футболистом в летнее межсезонье.

Депай перешел в «Барселону» из «Лиона» прошлым летом и блестяще начал карьеру в Каталонии, быстро зарекомендовав себя как ключевой игрок под руководством тогдашнего тренера Рональда Кумана. Однако, травмы, смена тренеров и приход в январе новых футболистов заметно снизили игровое время голландского форварда.

Ранее была информация, что он не находится в списке футболистов, на которых рассчитывает наставник «Барселоны» Хави.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 27 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.