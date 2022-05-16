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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бёрнли» может лишиться своей главной звезды

16 Мая 2022 • 11:33 Комментировать

Нападающий «Бёрнли» Максвелл Корне летом может покинуть клуб, сообщает The Athletic.

По информации источника, в контракте игрока есть пункт, позволяющий ему покинуть «бордовых» за 20,5 млн евро в случае, если клуб вылетит из АПЛ. Несколько клубов уже следят за ситуацией.

В данный момент «Бёрнли» занимает 18 место в таблице, имея в своём активе 34 очка после 36 матчей. У идущего на спасительном 17 месте «Лидса» на одно очко больше, но у «бордовых» есть матч в запасе, позволяющий надеяться на выход из зоны вылета.

Корне переехал в Англию из «Лиона» в 2021 году за 15 млн евро. Его контракт рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне вингер провёл за клуб 26 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара в 14 млн евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Максвелл Корне
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