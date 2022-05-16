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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» хочет усилить среднюю линию бельгийским полузащитником

16 Мая 2022 • 10:43 Комментировать

Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс близок к уходу из «Лестера» в летнее трансферное окно. У хавбека есть вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате.

Как сообщает Todofichajes, 25-летний футболист находится в сфере интересов мадридского «Реала». «Сливочные» рассматривают его в качестве альтернативы Орельену Чуамени, о переходе которого не удалось договориться с «Монако».

«Королевский клуб» готов сделать предложение «Лестеру» в размере 40 миллионов евро. В Мадриде надеются, что такая сумма удовлетворит запросы английского клуба.

Конкурентом «Реала» в борьбе за Юри считается лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Юри Тилеманс
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