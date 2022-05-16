«Реал» хочет усилить среднюю линию бельгийским полузащитником

Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс близок к уходу из «Лестера» в летнее трансферное окно. У хавбека есть вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате.

Как сообщает Todofichajes, 25-летний футболист находится в сфере интересов мадридского «Реала». «Сливочные» рассматривают его в качестве альтернативы Орельену Чуамени, о переходе которого не удалось договориться с «Монако».

«Королевский клуб» готов сделать предложение «Лестеру» в размере 40 миллионов евро. В Мадриде надеются, что такая сумма удовлетворит запросы английского клуба.

Конкурентом «Реала» в борьбе за Юри считается лондонский «Арсенал».