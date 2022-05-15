Милнер признался, что никогда не смотрит матчи «Манчестер Сити»

Опытный английский полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер признался журналистам, что не смотрит матчи «Манчестер Сити».

Милнер заявил, что никогда не смотрит матчи манчестерской командой, так как считает это пустой тратой времени, нервов и энергии. Полузащитник отметил, что ничего с собой не может поделать, но футбол в исполнении «горожан» ему не очень нравится.

Напомним, что 36-летний Джеймс Милнер в этом сезоне провёл в английском чемпионате 22 матча, в которых отметился одной результативной передачей. «Ливерпуль» же на данный момент занимает вторую строчку в АПЛ и отстаёт от лидирующего «Сити» на три очка.