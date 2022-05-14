Игрок «Реала» потроллил своё сходство со статуей Агуэро

Хавбек сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос отвесил шутку по поводу статуи аргентинцу Серхио Агуэро, которую накануне презентовал «Манчестер Сити».

В социальной сети многие болельщики начали твердить, что скульптура больше напоминает Крооса, а не лучшего голеадора в истории «Сити».

К шуткам по этому поводу присоединился и сам немец, прокомментировав пост журналиста Саймона Стоуна.

Журналист разместил в соцсети фотографию скульптуры и оставил подпись «Серхио здесь». «Уверены?» - отреагировал Кроос.