Розе пожелал Холанну «всего наилучшего» перед переходом в «Манчестер Сити»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал уход нападающего Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити».

«Мы не перестанем играть в футбол после того, как Эрлинг покинет нас», — сказал Роуз. «Он решил сделать следующий шаг в «Сити», и мы желаем ему всего наилучшего».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» достиг договоренности о переходе Холанна по окончании сезона.

«Он дал нам голы, энергию, он игрок, который всегда хочет побеждать. Я думаю, что он еще может стать лучше. Он еще молод. Мы еще встретимся. Надеюсь, мы еще встретимся», - добавил наставник «Боруссии».

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 23 игры, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.