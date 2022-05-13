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«ПСЖ» рассматривает двух супербомбардиров на замену Мбаппе

13 Мая 2022 • 13:48 Комментировать

В «ПСЖ» начали подыскивать замену звездному форварду Килиану Мбаппе. 23-летний игрок намерен покинуть французский топ-клуб и присоединиться к мадридскому «Реалу».

Как стало известно журналистам ESPN, в трансферный шорт-лист парижан включены два забивных форварда. Речь идет о Роберте Левандовски из мюнхенской «Баварии» и Мохамеде Салахе, играющем в АПЛ за «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что поляк всерьез настроен сменить команду летом, а египтянин пока не договорился с мерсисайдцами о новом контракте.

Мбаппе планирует уйти из «ПСЖ» на правах свободного агента. В этом сезоне на его счету 24 гола и 15 ассистов в Лиге 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Роберт Левандовски Мохамед Салах Килиан Мбаппе
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