Нападающий Адама Траоре всё ещё может остаться в «Барселоне». Каталонцы готовы выкупить игрока у «Вулверхэмптона», если продление контракта с Усманом Дембеле не состоится.

«Барселона» может приобрести Траоре на постоянной основе, если сумма трансфера не превысит 15 миллионов евро, сообщают испанские СМИ.

Ранее сообщалось, что Траоре находится в списке игроков, которые покинут «Камп Ноу» в летнее межсезонье. Однако, проблемы с обновления контракта Усмана Дембеле могут заставить боссов «Барселоны» изменить свое решение.

В этом сезоне Траоре провел в Ла Лиге 10 игр, отметившись 2 результативными передачами.