«Барселона» приняла решение о продаже де Йонга в гранд АПЛ

Судя по всему, полузащитник сборной Голландии Френки де Йонг покидает каталонскую «Барселону». Хавбек продолжит карьеру в английской Премьер-лиге, утверждают журналисты Cuattro.

Источник утверждает, что «сине-гранатовые» в лице президента Жоана Лапорты и главного тренера Хави Эрнандеса уже одобрили сделку, за которую клуб получит от «Манчестер Юнайтед» порядка 75 миллионов евро. Официально о трансфере де Йонга будет объявлено в ближайшие недели.

Френки присоединился к «Барселоне» в 2019 году, он был куплен у «Аякса» за 75 миллионов. В текущем сезоне Ла Лиги голландец забил три гола и сделал три ассиста в 31 матче.