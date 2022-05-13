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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» приняла решение о продаже де Йонга в гранд АПЛ

13 Мая 2022 • 10:35 Комментировать

Судя по всему, полузащитник сборной Голландии Френки де Йонг покидает каталонскую «Барселону». Хавбек продолжит карьеру в английской Премьер-лиге, утверждают журналисты Cuattro.

Источник утверждает, что «сине-гранатовые» в лице президента Жоана Лапорты и главного тренера Хави Эрнандеса уже одобрили сделку, за которую клуб получит от «Манчестер Юнайтед» порядка 75 миллионов евро. Официально о трансфере де Йонга будет объявлено в ближайшие недели.

Френки присоединился к «Барселоне» в 2019 году, он был куплен у «Аякса» за 75 миллионов. В текущем сезоне Ла Лиги голландец забил три гола и сделал три ассиста в 31 матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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